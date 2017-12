Bekerhouder Hoek verliest van tiental Baronie

Rik Impens ligt met Hoek uit het districtsbekertoernooi (foto: Orange Pictures)

Hoek kende een dramatische start, want de bezoekers kwamen in de derde minuut al op voorsprong via oud-Kloetinge speler Jason Tjien-Fooh. Lang liet het antwoord van Hoek niet op zich wachten. Aanvallende middenvelder Rik Impens zorgde in de zevende minuut voor de gelijkmaker. 1-1 was ook de ruststand.

Rood en strafschop

In de tweede helft leek Hoek op weg naar de overwinning, toen Bram Leroy in de 53e minuut voor 2-1 zorgde en Baronie drie minuten later met een man minder verder moest na een harde tackle van Kobus Christianen op Impens. Toch kwam Baronie nog langszij. De ploeg uit Breda kreeg een strafschop na een overtreding van Van Renterghem op Tjien-Fooh en kwam via Tiebosch op 2-2.

In het resterende halfuur kon Hoek niet profiteren van de man-meer-situatie, waardoor 2-2 ook de eindstand was en strafschoppen de beslissing moesten brengen.

Scoreverloop:

0-1 Tjien-Fooh (3)

1-1 Impens (7)

2-1 Leroy (53)

2-2 Tiebosch (62/pen)



Baronie wint na strafschoppen met 5-6. Leroy en Beshliaha missen voor Hoek.

Bijzonderheden: Kobus Christianen (Baronie) krijgt rood na een overtreding op Impens (56).

Opstelling Hoek:

Vercouteren, Wilson, Verbrugge, Van den Bergh, Van Renterghem (Beshiala/66), Ceesay, Vandepitte, Impens, Martens, Leroy, Zeegers (Besuyen/87)