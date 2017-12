Makkelijke zege Vlissingen op EBOH

Mart de Kroo van VC Vlissingen (foto: Paul ten Hacken)

Het was de thuisploeg die al vroeg in de wedstrijd een kans kreeg, maar doelman Karim Ben Sellam redde op de inzet van de speler van de thuisploeg. Drie minuten later was het aan de andere kant raak, toen Menancio Weeda de 0-1 scoorde voor Vlissingen. In de 15e minuut verdubbelde Mart de Kroo de score naar 0-2 en nog binnen een half uur werd het zelfs 0-3 door een eigen doelpunt van een Jesse Rensen van de zaterdag derdeklasser.

Formaliteit

De tweede helft was eigenlijk een formaliteit, want de wedstrijd was al lang en breed beslist. En dat werd onderstreept door Mart de Kroo die na een klein kwartier in de tweede helft de 0-4 aantekende en daarmee zijn tweede van de avond scoorde. Ook invaller Joey Dos Santos deed nog een duit in het zakje door drie minuten voor tijd de vijfde treffer van de avond te scoren.

John Karelse

Vlissingen plaatst zich simpel voor de volgende ronde. Overigens stond Vlissingen vanavond niet onder leiding van trainer John Karelse, die met vakantie is, maar de honneurs werden waargenomen door assistent Thomas Ragut.

Scoreverloop:

0-1 Weeda (11)

0-2 De Kroo (15)

0-3 Rensen (28/ed)

0-4 De Kroo (58)

0-5 Dos Santos Galhetas (87)

Opstelling Vlissingen:

Ben Sellam, Jansen, Manuhuwa, Milton Roemeratoe, Martien, Weeda (El Hattach/78), Eryürük, De Kroo, Uranie, Schalkwijk (Geerman/62) Nyemb (Dos Santos/51)