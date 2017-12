Deel dit artikel:











Uitslagen districtsbeker dinsdag 19 december

Elf Zeeuwse clubs kwamen vanavond in actie in de 3e ronde van het districtsbekertoernooi. Twee van de drie Zeeuwse hoofdklassers bekeren door. GOES won de derby tegen Kloetinge met 1-2. Vlissingen versloeg in Dordrecht zaterdag derdeklasser EBOH. De derde Zeeuwse hoofdklasser, bekerhouder Hoek, ging onderuit.

Uitslagen districtsbeker (foto: Omroep Zeeland) Kloetinge-GOES GOES wint de Bevelandse derby en speelt in de 4e ronde tegen de winnaar van het duel tussen Terneuzen en Philippine dat vrijdagavond wordt gespeeld. Lees ook: GOES buigt achterstand tegen Kloetinge om en bekert verder EBOH-Vlissingen Vlissingen boekt een makkelijke overwinning op zaterdag derdeklasser EBOH. Trainer John Karelse ontbrak bij de wedstrijd vanwege vakantie en werd vervangen door assistent Thomas Ragut. Lees ook: Makkelijke zege Vlissingen op EBOH Hoek-Baronie Bekerhouder Hoek kan het succes van vorig seizoen niet evenaren en ligt er al in de derde ronde uit. Na de wedstrijd kondigde trainer Jannes Tant zijn vertrek aan. Hij gaat na dit seizoen weg. Lees ook: Bekerhouder Hoek verliest van tiental Baronie

Trainer Jannes Tant verlaat hoofdklasser Hoek Overige wedstrijden Walcheren, RCS en Hoedekenskerke hebben zich eveneens geplaatst voor de vierde ronde. Walcheren stond tegen ZSC'62 bij rust nog op achterstand, maar boog die om en won uiteindelijk ruim met 5-2. RCS won knap met 2-4 bij tweedeklasser Papendrecht en dé verrassing van het bekertoernooi van dit jaar is Hoedekenskerke. Tegen Patrijzen werd een 2-0 voorsprong wel weggegeven, maar de strafschoppen werden vervolgens beter genomen. Aanvoerder Richard Uitterhoeve van Hoedekenskerke over het succes in het bekertoernooi Richard Uitterhoeve van Hoedekenskerke over het bereiken van de 4e ronde FC De Westhoek en Tholense Boys zijn er net als Hoek, Kloetinge, ZSC'62 en De Patrijzen uit. De Westhoek verloor kansloos van Heerjansdam. Tholense Boys nam tegen Hoeven een 2-0 voorsprong, maar kon die niet vasthouden. 4e ronde De loting voor de vierde ronde levert een duel op tussen GOES en de winnaar van Terneuzen en Philippine, De Vissingse stadsderby tussen Walcheren en Vlissingen, Hoedekenskerke speelt thuis tegen Cluzona en RCS mag tegen de winnaar van Achtmaal en IFC, die donderdagavond tegen elkaar spelen. En ten slotte Luctor Heinkenszand speelt als het wint van Oranje Wit thuis tegen De Alblas.