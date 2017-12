Trainer Jannes Tant verlaat hoofdklasser Hoek

Hoek-trainer Jannes Tant (foto: Orange Pictures)

Tant is sinds oktober 2015 trainer bij Hoek. Afgelopen seizoen presteerde de club teleurstellend in de hoofdklasse, maar werd wel de districtsbeker gewonnen. Dit seizoen begon de club met veel ambitie en dertien nieuwe spelers met als doel promotie naar de Derde divisie. Na vijftien wedstrijden staat Hoek zevende met dertien punten achterstand op koploper Noordwijk. Daar kwam vanavond de uitschakeling in de districtsbeker bij.

Winterstop

Hoek heeft nu winterstop. In januari wordt de competitie in de hoofdklasse hervat.

