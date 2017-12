Zeeland wordt wakker: geen verplichte huur, vertrekkende trainer en vuurwerkbril

'Sommige mensen hebben geen zin in verplichte verhuur', aldus gedeputeerde Carla Schönknecht (foto: Omroep Zeeland)

Niet meer verplicht verhuren

De provincie, de gemeente Sluis en ondernemers doen samen een proef met een aantal nieuwe recreatiewoningen in Cadzand-Bad. Nu is het zo dat mensen die een recreatiewoning aanschaffen, verplicht zijn die woning een deel van de tijd te verhuren. Maar bij deze proef worden de eigenaren daar vrij in gelaten.

Lees ook:

Hoek-trainer Jannes Tant (foto: Orange Pictures)

Hoek moet op zoek

De Belgische trainer Jannes Tant gaat hoofdklasser Hoek verlaten. Dat heeft hij gisteravond bekendgemaakt na de nederlaag in de districtsbeker tegen Baronie in Breda. Hoek verloor na strafschoppen.

Lees ook:

Oogartsen maken zich zorgen om vuurwerkslachtoffers. (foto: Omroep Zeeland)

'Draag alsjeblieft een vuurwerkbril'

Ieder jaar zien oogartsen rond oud en nieuw jonge patiënten met oogletsel. Daarom krijgen kinderen van 4 tot 18 jaar deze maand een gratis vuurwerkbril als ze een bezoek brengen aan de poliklinieken Oogheelkunde van het ADRZ.

Lees ook:

Politieagent met bodycam (foto: Omroep Zeeland)

Middelburgse BOA's krijgen bodycams

Opsporingsambtenaren en parkeercontroleurs in Middelburg krijgen voortaan een camera mee. De camera moet ervoor zorgen dat een dreigende situatie niet uit de hand loopt. De gemeente Middelburg heeft tot de proef besloten omdat opsporingsambtenaren en parkeercontroleurs regelmatig te maken krijgen met agressie, zoals schelden, en met fysiek geweld.

Lees ook:

Zonsopkomst bij Zierikzee. (foto: Lennaert de Looze (via Omroep Zeeland Flickr))

Het weer

Vandaag is het rustig weer met wolkenvelden en misschien ook een streepje zon. De west- tot zuidwestelijke wind is zwak of hooguit matig, kracht 2 tot 4. Het wordt maximaal 8 graden.