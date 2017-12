Kapelle steekt 13 miljoen in nieuw sportcentrum

(foto: Omroep Zeeland)

Over een nieuw sportcentrum wordt in Kapelle al lang gepraat. Het moet het oude Sportcentrum Groene Woud vervangen dat aan vernieuwing toe is: zowel de sporthal als de zwembaden zijn 'op'.

Ruime meerderheid stemt voor

In het nu aangenomen plan staat niet omschreven hoe de inrichting van het complex eruit zal zien en hoeveel zwembanen er komen. Daarover wordt later een besluit genomen. Maar met voorstel waarin de kaders worden aangegeven ging al een ruime meerderheid akkoord: 13 stemmen voor, 2 tegen:

Gemeenteraad Kapelle stemt over nieuw sportcentrum

Het nieuwe centrum moet er in 2021 staan.

Lees ook: