Anna de Bruyckere (30) nieuwe stadsdichter Middelburg

Anna de Bruyckere wordt de nieuwe stadsdichter van Middelburg (foto: Arno van den Hende)

De Bruyckere schrijft sinds de millenniumwisseling poëzie. Ze is opgeleid als filosoof en econoom, werkt onder andere als freelance tekstschrijver en docent en geeft poëzieworkshops. Iets wat ze, in haar nieuwe functie, graag wil voortzetten: "Wat ik graag wil, is in de stadsgedichten - gedichten die ik zal schrijven én gedichten van Middelburgers zelf die ik hoop te helpen schrijven in workshops - vieren wat Middelburg als stad en leefgemeenschap zo mooi en Middelburgs maakt."

De huidige stadsdichter Karel Leeftink (foto: Omroep Zeeland)

Normaal gesproken blijven stadsdichters maximaal twee jaar aan, maar voor Karel Leeftink werd een uitzondering gemaakt. Hij mocht een extra jaar blijven omdat Middelburg in 2017 800 jaar stadsrechten vierde.

Debuut nieuwe stadsdichter

De Bruyckere maakt haar debuut op de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie van de gemeente Middelburg op zaterdag 13 januari. Ze wil als stadsdichter haar stempel drukken

Nieuwe stadsdichter in Middelburg

Lees ook: