Penaltyreeks Hoek: 'Daar hebben we het over veertig jaar nog over'

Hoek wint van FC Lisse (foto: Orange Pictures)

Een paar weken eerder gaat het mis in het KNVB-bekerduel. Hoek en FC Lisse staan na negentig minuten plus een verlenging op een 2-2 tussenstand. Strafschoppen moeten gaan uitmaken wie er naar de volgende ronde gaat. De scheidsrechter besluit om de strafschoppen in het zogenoemde ABBA-systeem te laten spelen. Team A begint, dan schiet Team B twee keer, en dan Team A weer twee keer, totdat de beslissing valt. Deze manier van nemen wordt door de UEFA serieus overwogen om in te voeren, maar van een officiële aanpassing van de spelregels is nog lang geen sprake.

FC Lisse neemt de strafschoppen beter en verslaat Hoek. Na afloop van de wedstrijd, als Hoek al aan de lange terugreis is begonnen, belt de KNVB naar beide verenigingen en vertelt dat de de strafschoppenreeks niet volgens de spelregels is genomen. Advies van de KNVB aan Hoek is om in beroep te gaan. Dat is het begin van een ware soap.

"Het was lullig voor FC Lisse, maar wij konden er ook vrij weinig aan doen", zegt Fabian Wilson nu. De KNVB beslist dat de reeks over moet, FC Lisse stapt in een ultieme poging om de winst te behouden nog naar de rechter, maar het heeft geen nut. Ook de rechter beslist: de strafschoppenreeks moet over. "In de spelersgroep vroegen wij ons meteen af: gaan we opwarmen, moet iedereen van de selectie mee? Het was echt heel apart, we wisten niet wat ons te wachten zou staan."

Hoek besluit om de supporters thuis te laten en reist 200 kilometer het land in, naar Lisse, die dag het hol van de leeuw. Op de penaltyreeks zijn meer supporters afgekomen dan er bij de originele wedstrijd waren. Iedere speler van Hoek die naar de penaltystip loopt krijgt een hoop boegeroep over zich heen. De spelers van FC Lisse worden allemaal met luid gejuich ontvangen.

De afloop is bekend: Hoek wint de strafschoppenserie, waar het eerst verloor en mag in de tweede ronde van het KNVB-bekertoernooi spelen tegen Heracles Almelo (3-1). "Het is heel uniek geweest", zegt Fabian Wilson, die snapt waarom de sportredactie van Omroep Zeeland tot de beslissing is gekomen om de penaltyreeks tot de genomineerden voor Zeeuws Sportmoment 2017 te kiezen. "Over dertig of veertig jaar hebben we het hier nog over. De Hoek-supporters, maar ook de mensen in de rest van Zeeland zullen zich dit nog wel even herinneren."

