Omwonenden moet worden beschermd tegen geluidsoverlast

Scheepswerf Reimerswaal (foto: Omroep Zeeland)

De buren van scheepswerf Reimerswaal hadden bezwaar aangetekend omdat ze al jaren last zeggen te hebben van het geluid dat de werf 's nachts maakt.

De werf is afgelopen april grotendeels verhuisd naar Vlissingen. Maar volgens de omwonenden zijn er nog steeds activiteiten in Hansweert. Bovensdien is volgens hen niet duidelijk wat er in de toekomst met het terrein van de scheepswerf gaat gebeuren. Daarom blijven zij bang voor geluidsoverlast.

