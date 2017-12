Zeeuwse agenten op Duitse kerstmarkt, 'Supertoll!'

"Toll", zegt een Duitse bezoekster van de kerstmarkt. "Het geeft mij wel een veilig gevoel", zegt een Nederlandse toerist. "De Nederlandse agenten zijn ook goed herkenbaar door hun uniform."

Veel waardering

We lopen met Richard den Boer van de politie Zeeland-West-Brabant en teamchef Claudia Jacobsen van de politie in Krefeld over de kerstmarkt. Om de haverklap worden ze door bezoekers aangesproken. "Het valt op dat er veel waardering is voor onze aanwezigheid", zegt Den Boer. "Men kijkt er niet vreemd van op dat we hier gezamenlijk lopen."

Teamchef Jacobsen benadrukt dat hun werk ook eenvoudiger wordt door de aanwezigheid van de Nederlandse collega's. "Zij spreken de taal van de Nederlandse bezoeker. Het maakt ons werk ook sneller." Ze is blij met de samenwerking: "Het is leuk en ook belangrijk om te weten hoe er in Nederland wordt gewerkt. Voor ons is het goed om te zien dat we allemaal politiemensen zijn. Als we samen op pad zijn, hebben we aan een half woord genoeg."

beveiliging voor kerstmarkt in Krefeld (foto: Omroep Zeeland)

Om terrorisme tegen te gaan staan er aan het begin van de kerstmarkt vier zuilen op een stalen plaat. 'Truckstop' staat er op het staal geschreven. Op de rode zuilen staan Duitse woorden geschreven, zoals respect, vertrouwen en gelijkheid. "We kunnen niet ontkennen dat er gevaar dreigt, vandaag de dag", zegt Jacobsen. "We willen gewoon voorkomen dat er wat gebeurt. Er is sowieso ook meer politie op straat te zien."

Samenwerking

Wat de teamchef betreft blijft de samenwerking met de Zeeuwen nog lang bestaan. "We komen al jaren in Renesse en de Nederlandse collega's helpen hier ook al lange tijd. We hopen nog lang naar Zeeland te komen."

