ZLM Tour gaat door, maar is nog niet gered

De organisatie is nog steeds op zoek naar sponsors, maar door de laatste middelen in te zetten, kan de wedstrijd in elk geval volgend jaar nog doorgaan. "We geloven er nog steeds in", zegt Veerhoek. Hij is dan ook nog altijd hoopvol over de toekomst van de wedstrijd.

Toekomst op het spel

Het hoge woord is eruit, de ZLM Tour zal in elk geval ook in 2018 nog verreden worden. Doordat hoofdsponsor ZLM stapsgewijs de financiële bijdrage aan het wielerevenement terugschroeft, staat de toekomst van de koers voor renners onder 23 jaar al langer op het spel.

"We hebben echter nooit opgegeven. We hebben er altijd in geloofd, maar het zijn spannende tijden geweest", bekent organisator Kees Veerhoek. "We hebben wel wat nieuwe sponsors, maar we hebben ook behoorlijk wat eigen vermogen moeten inbrengen."

Zoektocht naar sponsors

De organisatie is dus nog steeds op zoek naar geldschieters. "De wedstrijd gaat weliswaar door in 2018, maar we hopen het komende jaar een nieuwe hoofdsponsor te strikken, zodat we meer continuïteit hebben voor de daaropvolgende jaren. We willen graag verder met de koers, dus we hopen dat de bedrijven daarin willen meegaan, maar de zoektocht naar sponsors is lastig."

Veerhoek durft daarom nog geen uitspraken te doen over de verdere toekomst van de wielerwedstrijd. "Ik heb simpelweg geen flauw idee. Ik ben weliswaar een optimist, maar ook een realist. Ik hoop en denk dat het kan, maar er moet nog heel wat gebeuren. De kas is zo goed als leeg. We moeten dus na de volgende editie zowat opnieuw beginnen. De bedoeling is wel om een wedstrijd voor beloften te blijven organiseren."

Nieuwe winnaar

De volgende editie van de ZLM Tour vindt op 14 april 2018 plaats. Het voorbije seizoen pakte de Brit Christopher Lawless de overwinning. Aangezien hij volgend jaar zijn debuut maakt als prof bij Team Sky, krijgt de wedstrijd gegarandeerd een nieuwe winnaar.

