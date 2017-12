Politie oogst bijna 800 wietplanten bij oprollen vier wietkwekerijen

Wietkwekerij (foto: HV Zeeland)

De grootste van de vier wietkwekerijen zat in een woning aan de Graaf van Loonstraat in Stavenisse. Daar vonden agenten 327 wietplanten. Er werd één verdachte aangehouden. Ook in Hulst werd een verdachte aangehouden bij het oprollen van een wietkwekerij. In de woning aan de Grote Bagijnstraat vonden agenten 237 wietplanten.

In Vogelwaarde werd gisteren ook een wietkwekerij opgerold in een woning aan de Olmenstraat. Daar ging het om 150 wietplanten. En in Sint-Maartensdijk werden in een woning aan de Wilhelminastraat 82 wietplanten in beslag genomen. Bij het oprollen van deze twee wietkwekerijen werden geen aanhoudingen verricht.

Politieactie

Deze invallen waren onderdeel van een grotere politieactie. Buiten Zeeland werden wietkwekerijen opgerold in Steenbergen, Nieuwendijk, Breda en Dongen. Daarbij werden nog eens drie verdachten opgepakt, bijna 700 wietplanten vernietigd, twee auto's en een flinke hoeveelheid contant geld in beslag genomen. Volgens de politie was in enkele van deze gevallen een niet-besneeuwd dak de aanleiding voor de inval.