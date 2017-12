'Liever spullen dan geld voor bestrijding armoede'

Zevenentwintig jaar geleden scheidde Miriam Hemelsoet van haar man. Ze stond alleen voor de opvoeding van drie klein kinderen. Ze had geen baan en belandde in de bijstand. "Dat was niet makkelijk. Vandaar dat ik heel goed weet wat mensen die hier bij de Voedselbank komen meemaken. Ik heb jaren in die situatie gezeten en dan is het heel moeilijk om rond te komen. Je kunt nooit spontaan iets kopen als je boodschappen doet", zegt ze.

Hulp in natura

Haar ervaringen neemt Hemelsoet mee in haar huidige werk bij de Voedselbanken Zeeuws-Vlaanderen. Ze is erg voorstander van het geven van hulp in natura. Een financiële gift voor een kind aan een ouder met schulden of verslavingsproblematiek mist namelijk zeker zijn bestemming.

"Mensen met problemen zouden dat geld wel eens aan andere dingen kunnen besteden. Ik vind het dus goed om een zwemabonnement of een fiets te geven. Dat is echt bestemd voor een kind"

Als voormalig bijstandsgerechtigde weet Hemelsoet hoe moeilijk het is om je weg te vinden in het oerwoud van subsidieregeltjes. Ook daar wil zij op haar eigen praktische manier iets aan bijdragen. "In de toekomst wil ik hier in de Voedselbank een rek met folders neerzetten om mensen wegwijs te maken."

Kritiek

Meerdere politieke partijen hebben kritiek op de manier waarop de Zeeuwse gemeenten omgaan met de 1,5 miljoen aan zogenoemde Klijnsma-gelden. Zo kunnen gemeenten volgens de ChristenUnie in Middelburg en het CDA in Terneuzen veel actiever op zoek gaan naar armoede in gezinnen. Ze zouden beter moeten samenwerken met scholen, kerken en sportclubs, die zouden de kinderen goed kennen en daardoor veel eerder signalen van armoede moeten kunnen opvangen.

Lees ook: