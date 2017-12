Overnachtende truckers blijven, denkt stadsraad Sas van Gent

Vrachtwagens op parkeerplaats (foto: Omroep Zeeland)

Overlast

De hoogste rechter van de Europese Unie oordeelde vandaag dat de cabines van de truckers beschouwd moeten worden als werkplek en daarom niet gebruikt mogen worden als rustplaats. De chauffeurs moeten wekelijks ten minste 45 uur onafgebroken rusten.

Dat rusten doen elk weekend zo'n twintig truckers op de parkeerplaats op het Suikerplein. De stadsraad deed daarom in september een oproep om maatregelen te nemen tegen overlast die truckers veroorzaken. Er zijn meer vuilnisbakken geplaatst en er is een mobiel toilet neergezet, maar volgens Riddering is er nog steeds sprake van overlast. "Omwonenden hebben last van koelwagens die staan te draaien en bovendien mogen ze daar gewoon niet staan voor zo'n lange tijd."

België

Veel van de truckers die op het Suikerplein staan, moeten eigenlijk in België wezen, maar daar wordt wel streng gehandhaafd op het overnachten in de cabines. In Nederland staat er ook een boete voor het doorbrengen van de lange rusttijd in de wagen, maar hier wordt niet actief op gecontroleerd.

Het oordeel van het Europese Hof moet ervoor zorgen dat Europese lidstaten beter gaan handhaven. Maar het is een "uitgehold wetsonderwerp", volgens Riddering. "Het is een wet die nooit uitgevoerd gaat worden."

