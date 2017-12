Deel dit artikel:











Man in Vlissingen ziekenhuis in geslagen

Een man in Vlissingen is vanmiddag met letsel naar het ziekenhuis gebracht nadat hij in zijn woning geslagen was. De politie gaat uit van een geweldsincident.

Het incident vond plaats in een woning aan de Adriaen Verdoelstraat. (foto: HVzeeland) Het voorval vond rond 13.15 uur plaats in een woning aan de Adriaen Verdoelstraat. Volgens HV Zeeland zou het slachtoffer gereanimeerd zijn. Een woordvoerder van de politie kon dit niet bevestigen. De omgeving rondom de woning werd na het incident korte tijd afgezet met linten.