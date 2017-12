Automobilist ongeluk Krabbendijke 'kan vooralsnog niets verweten worden'

Ongeluk Krabbendijke (foto: HV Zeeland)

Het meisje werd maandag rond 17.10 uur op de Oude Rijksweg bij Krabbendijke aangereden toen ze de weg overstak. Ze is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en daarna met spoed naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht.

Uit een blaastest bleek dat de bestuurder van de auto niet onder invloed van alcohol was. Over de exacte toedracht van het ongeluk is nog niets bekend. Het complete onderzoek naar het ongeval wordt na de kerstdagen afgerond.

