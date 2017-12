Schooldirecteuren Zeeuws-Vlaanderen willen leerlingenvervoer beperken

Door de krimp en wegtrek naar België daalt het aantal leerlingen de laatste jaren hard. Het Zwin College in Oostburg kwam daardoor al in de problemen en onder financieel toezicht te staan.

Diploma halen in Hulst, Terneuzen en Oostburg

De fusie moet ervoor zorgen dat er voortgezet onderwijs in Hulst, Terneuzen en Oostburg mogelijk blijft. Frank Neefs, directeur van het Zwin College is blij: "Dat betekent dat leerlingen over 10 à 15 jaar nog steeds hun diploma kunnen halen in Oostburg, Terneuzen en Hulst. Daar ben ik uiteraard zeer content mee."

Het streven is nadrukkelijk om verkeer van leerlingen tot een absoluut minimum te beperken." Piet de Witte

Volgens Neefs is nu gegarandeerd dat het merendeel van de vakken beschikbaar blijft op de drie locaties. Hij sluit niet uit dat leerlingen soms met busvervoer naar Terneuzen moeten, maar dat zou alleen voor een enkel vak gelden.

'Absoluut minimum'

Piet de Witte, bestuurder van De Rede in Terneuzen en het Reynaertcollege in Hulst beaamt dat: "Het streven is nadrukkelijk om verkeer van leerlingen tot een absoluut minimum te beperken."

In totaal hebben tien partijen de overeenkomst ondertekend om het onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen te redden. Het ging om de directeuren van de scholen, wethouders van de drie gemeenten, vertegenwoordigers van het ministerie van OCW en BZK en de Provincie Zeeland. Gezamenlijk zullen de partijen de komende jaren extra geld investeren in het Zeeuws-Vlaamse onderwijs. De taskforce raamt de kosten daarvoor op zo'n 3 miljoen per jaar. Het nieuwe gefuseerde schoolbestuur moet per 1 augustus 2018 in werking treden.

Het Zeldenrust-Steelantcollege sloot zich pas later aan bij de fusieplannen, die school krimpt namelijk niet. Directeur Steven van Nispe: "In theorie zouden wij zonder samenwerking kunnen voortbestaan. Maar de noodzaak is in Zeeuws-Vlaanderen aanwezig en wij zien toch ook het belang voor de regio. Daar willen we ons steentje aan bijdragen."

In totaal ondertekenden tien partijen de plannen van de taskforce (foto: Omroep Zeeland)

De andere scholen moesten wel concessies doen om het Zeldenrust-Steelantcollege overstag te krijgen. Die school is namelijk christelijk en daarom krijgt ook de nieuwe fusieschool straks een christelijke signatuur.

"Voor onze school was het heel belangrijk in het proces om in ieder geval de christelijke identiteit te behouden", aldus Van Nispe. Hoewel de fusieschool dus christelijk wordt, blijft de school wel voor iedereen toegankelijk, benadrukken de schooldirecteuren.

Spaans voor iedereen

Voor de leerlingen zijn er volgens Neefs ook voordelen aan de fusie. Zo biedt nu alleen het Zeldenrust-Steelantcollege het vak Spaans aan en wordt het in de toekomst voor leerlingen van alle scholen mogelijk om dit te volgen.

Om de fusie mogelijk te maken geeft het Rijk een eenmalige bijdrage van 10 miljoen euro. Daarnaast investeren de provincie Zeeland, de gemeenten Sluis, Terneuzen en Hulst en het Rijk de komende jaren, van 2018 tot en met 2022, gezamenlijk 3 miljoen euro per jaar in het Zeeuws-Vlaamse onderwijs. De fusie moet op 1 augustus 2018 zijn afgerond.

