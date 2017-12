Deel dit artikel:











Opnieuw kanker geconstateerd bij marathonschaatser Niels Mesu

Niels Mesu uit Middelburg is per direct gestopt met schaatsen. Bij de marathonschaatser is opnieuw huidkanker geconstateerd. Volgende week start de therapie om de ziekte te bestrijden.

Niels Mesu op natuurijs (foto: Omroep Zeeland) Mesu laat weten dit schaatsseizoen niet meer in actie te komen en alle energie te willen steken in zijn therapie. In april 2013 werd bij Mesu ook een melanoom (huidkanker) gevonden. Hij onderging twee operaties en een groot aantal bestralingen. Eind van dat jaar schaatste hij weer op het hoogste niveau, met als absolute hoogtepunt het winnen van de Alternatieve Elfstedentocht in 2016. Mesu is strijdbaar Bij een standaardcontrole deze maand in het ziekenhuis werd bij de marathonschaatser opnieuw een melanoom aangetroffen. Mesu: "Onze Zeeuwse lijfspreuk, Luctor et Emergo, ik worstel en kom boven zal van toepassing zijn. Ik ga er alles aan doen en de doktoren in het ziekenhuis gaan er alles aan doen om er voor te zorgen dat ik weer boven kan komen." Lees ook: Niels Mesu wint Alternatieve Elfstedentocht

