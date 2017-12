Politie vindt 9.000 euro en een Rolex in toilet

Bij verdachte werden o.a. 9.000 euro en een Rolex aangetroffen (foto: politie Zeeland-West-Brabant)

De politie startte in november een onderzoek naar meerdere diefstallen van pinpassen en het pinnen met die gestolen passen, wat vooral de laatste maanden gebeurde. Twee zaken in Goes en Middelburg zorgden ervoor dat de zaak aan het rollen kwam. Door het signalement van de dader(s) en de werkwijze kon een verband worden gelegd met andere zaken. Dit leidde op 14 december tot de aanhouding van de 30-jarige Tilburger in zijn woonplaats. De andere gevallen van zakkenrollerij waren in Tilburg, Rotterdam en Bergen op Zoom.

De pinpassen werden gestolen van voornamelijk oudere mensen. Daarbij keken vrouwelijke handlangers de pincode af. Zij hielpen ook bij de diefstal. Via internetbankieren werd spaargeld opgenomen en werden daglimieten van de passen verhoogd. Dat zorgde voor duizenden euro's schade bij de slachtoffers.

Werkwijze zakkenrollers

De slachtoffers waren merendeel bejaard, dan wel hoogbejaard. De code werd vooral in de supermarkt afgekeken. Buiten werd het slachtoffer vervolgens aangesproken en werd de pinpas gerold. Binnen tien minuten werd daarna geld gepind.

Een deel van de buit is teruggevonden in de woning van de aangehouden Tilburger. Een bedrag van 9.000 euro en een Rolex werden, verstopt in een toiletunit, gevonden en in beslag genomen. De man is naar Torentijd gebracht en zit nog vast. Op 3 januari beslist de rechtbank of de man nog langer vast blijft zitten.