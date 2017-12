Kamerleden alsnog naar kerncentrale Doel

Zicht op kerncentrale Doel vanuit Rilland (foto: Omroep Zeeland)

Afgelopen zomer liet FANC nog weten vanuit 'staatsrechtelijke en soevereiniteitsoverwegingen' niet in te willen gaan op de uitnodiging van de Kamer voor overleg.

De kerncentrales van Doel en Tihange zijn regelmatig in opspraak. Zo zijn er haarscheurtjes ontdekt in de wanden van de reactoren, volgens het FANC en Electrabel het gevolg van een fabricagefout. Doel 3 lag in 2014 een tijd stil wegens sabotage; iemand liet met opzet duizenden liters olie weglopen, waardoor een turbine zware schade opliep.

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft het bezoek besproken met haar collega Jambon in Brussel. Van Veldhoven wijst erop er dat wat haar betreft geen acuut veiligheidsprobleem is. "Jambon zei letterlijk: "Wij spelen niet met nucleaire veiligheid", zo vertelde Van Veldhoven de Kamer.

Gevaar niet groot genoeg

België zegt de centrales in 2025 te willen sluiten. Maar een harde toezegging is dat niet. En het betekent dat de centrales nog langer openblijven dan Nederland en Duitsland willen.

Duitsland heeft onderzocht of de sluiting juridisch kan worden afgedwongen, maar daarvoor is het gevaar van de centrales niet groot genoeg. "Dat is ook onze conclusie", zegt Van Veldhoven. "Maar er zijn wel risico's."

Protestmars

Oud-minister Schultz heeft vanwege het hele kleine risico op een ongeluk met de centrales jodiumpillen verspreid onder de mensen die risico lopen. De maatregel is verschillend ontvangen, zegt Van Veldhoven. "Sommige mensen denken dat er dan dus wel wat aan de hand zal zijn, anderen vinden het goed dat de overheid iets doet."

Zaterdag organiseert de SP een protestmars tegen investeringen van pensioenfonds ABP in de kerncentrales bij Doel en Tihange. Ook PvdA, GroenLinks, PvdD, Wise en de Vereniging Stop Tihange Nederland doen mee. ABP zegt zijn invloed juist in te zetten voor meer veiligheid.

