Topdrukte: 2.000 kerstmaaltijden voor Zeeuwse ouderen

In de keuken bij Tafel Thuis roert een kok met een grote lepel door een saus, daarnaast braadt een andere kok de kip en even verderop mengt een machine boerenkool. Er worden ook soep en witte bonen in tomatensaus gemaakt en staan er lades met aardappelen te garen in de oven. ''En dan hebben we vandaag al de nodige dingen gemaakt'', zegt een van de koks. Het gaat maar door want in een dag of tien moeten er 2.000 extra maaltijden gemaakt worden. Dus iedereen moet een tandje bijzetten.

Bij Tafel Thuis in Middelburg wordt druk gewerkt aan 2000 kerstdiners voor ouderen (foto: Omroep Zeeland) Nou zijn ze wel wat gewend hier. Normaal gesproken worden er 1.800 maaltijden per week gemaakt. Voor de kerstdrukte wordt er geen extra personeel ingehuurd. ''Iedereen doet iets extra's'', vertelt manager Hans Everse. ''De koks maken wat meer, de vrachtwagen wordt iets voller gevuld en zo komen we samen een heel eind.'' Hulp uit de buurt Bovendien hoeven ze bij Tafel Thuis niet alles zelf te maken. Ze gebruiken veel Zeeuwse producten en voor de kerstdiners is dat niet anders. ''Ik heb een bakker uit Colijnsplaat die de ragoutbakjes maakt en weer een ander levert de kaasstengels. Het dessert wordt door Chocolate Lovers uit Middelburg geleverd.'' Het is dus een 'team effort'. Het blijft ook met die hulp wel hard werken. Gelukkig is het maar een keer per jaar kerst. Alhoewel het van Everse vaker zo druk mag zijn. ''Dat is goed voor het bedrijf. Misschien dat we ook zoiets met Pasen en Pinksteren doen en dan misschien niet alleen voor onze vaste klanten. Zou het ook wel mooi vinden als we aan particulieren kunnen leveren.'' Geen rust Plannen zat voor 2018 maar eerst de kerstdiners van 2017 afmaken. Donderdag is de drukste dag. Dat is de dag dat de meeste instellingen hun kerstdiner hebben. Daarna kunnen ze bij Tafel Thuis niet met de beentjes omhoog want de keuken blijft draaien voor de gewone maaltijden.