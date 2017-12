Buren scheepswerf: Beste kerstcadeau ooit

De scheepswerf is in april naar Vlissingen verhuisd. (foto: Omroep Zeeland)

Janny van Loo en Marga Linssen, twee omwonenden die de zaak hebben aangespannen, zijn vooral ook opgelucht met de uitspraak van de Raad van State. "Het is voor het eerst in tien jaar dat ik mij in deze zaak gehoord voel", zegt Marga Linssen.

Volgens Linssen en Van Loo is de afgelopen jaren door de gemeente Reimerswaal met kunst- en vliegwerk geprobeerd de scheepswerf binnen de normen te laten vallen. "De gemeente heeft het bedrijf laten groeien en deed niks. Het was een politiek spelletje. Het bedrijf had al zoveel uitzonderingen gekregen dat het niet meer te stoppen was", aldus Linssen.

Ik geloof het pas als de werf hier zijn deuren heeft dichtgedaan. " Janny van Loo, omwonende

De scheepswerf mocht op basis van het bestemmingsplan, volgens Linssen en Van Loo, helemaal niet meer op de locatie zitten in Hansweert. Regelmatig werden de geluidsnormen die voor het gebied gelden, overschreden. Gecontroleerd of gehandhaafd werd er volgens het tweetal nauwelijks.

Van Loo benadrukt dat ze niet tegen de werf zijn. Waar ze tegen ageren zijn de regels die niet nageleefd en gecontroleerd werden in hun ogen.

Nog geen champagne

Dat het bestemmingsplan opnieuw moet worden bekeken, geeft Linssen en Van Loo hoop voor de toekomst. Dat de werf nu voor een groot deel is verhuisd naar Vlissingen -Oost en er in Hansweert alleen nog maar aan kleine schepen wordt gewerkt, geeft wel al wat meer rust. 's Nachts wordt er vrijwel niet meer gewerkt, en kunnen ze weer rustig slapen. Toch durven ze de champagnefles nog niet open te trekken: "Ik geloof het pas als de werf hier zijn deuren heeft dichtgedaan", zegt Van Loo. "Alhoewel we ook niet weten wat we er voor in de plaats komt."

Eerst verkopen, dan vertrekken

Directeur Rudi Pieters wilde alleen kort reageren op de uitspraak die de Raad van State vandaag deed. Veel tijd heeft hij nog niet gehad om de uitspraak goed te bestuderen. "Maar ik vermoed dat de uitspraak niet veel invloed heeft op de activiteiten in Hansweert." Wanneer de werf helemaal vertrekt uit Hansweert kan hij nog niet zeggen. "Totdat het terrein verkocht is, blijven we daar." Volgens Pieters zijn er meerdere geïnteresseerde kopers "en het kan zo maar zijn dat het morgen verkocht is".