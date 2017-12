Deel dit artikel:











Politie lost schoten bij woningoverval Breskens, twee gewonden

Bij een overval op een boerderij vanavond aan de Slikkenburgseweg in Breskens heeft de politie schoten gelost. Daarbij is één verdachte gewond geraakt. De politie gaat uit van meerdere verdachten. In de woning op de boerderij troffen agenten vier mensen aan van wie één zwaargewond, maar wel buiten levensgevaar.

Agenten kregen rond 19.15 uur een melding van een woningoverval. Toen zij ter plaatse kwamen, zagen ze mensen van het erf rennen en in een auto springen. Daarop ontstond een aanrijding met de politieauto. De politie heeft vervolgens op de vluchtauto geschoten. De politie heeft gezocht naar de andere mogelijke verdachten, maar dat was moeilijk door de mist. "Via sociale media hadden mensen het idee dat er mogelijk verdachten door weilanden renden, maar die indruk hadden wij niet", aldus politiewoordvoerder Erik Passchier. Een hoogwerker van de brandweer was opgeroepen om het erf rond de woning vanuit de lucht te kunnen bekijken. Een politiehelikopter kon niet worden ingezet, omdat die moest assisteren bij een incident in Rotterdam. Wat er zich precies op de boerderij heeft afgespeeld, is nog niet duidelijk.