Wandelaars vinden aangespoelde maanvis bij Colijnsplaat

De aangespoelde maanvis. (foto: Zeezoogdieren.org)

Van der Hiele zag eerder wel aangespoelde maanvissen voor de kust van Walcheren en Zoutelande. "De vissen spoelen aan, omdat ze uitgehongerd zijn. Ze eten kwallen en die zijn er in de wintermaanden bijna niet." Over het algemeen komen maanvissen voor in warmere wateren ter hoogte van de evenaar.

Jong dier

Volgens Van der Hiele betreft het een jong dier dat nog redelijk vers is. Hoe lang de vis is, weet hij niet maar het dier was wel zo zwaar dat het met een kraantje van de zeedijk moest worden getild. Het dier ligt momenteel op het terrein van het Waterschap in Grijpskerke.

Van der Hiele heeft contact gehad met natuurhistorisch museum Naturalis in Leiden, "maar zij hadden niet direct interesse". Donderdag belt hij ook nog met het Natuurhistorisch Museum Rotterdam of zij het dier willen hebben.