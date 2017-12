Zeeland wordt wakker: schietpartij, maanvis en kerncentrale

Agenten zagen twee mannen uit de woning rennen. (foto: HVzeeland)

Schietpartij bij woningoverval

Bij een overval op een boerderij op de Slikkenburgseweg in Breskens heeft de politie schoten gelost. Daarbij is één verdachte gewond geraakt. De politie gaat uit van meerdere verdachten. In de boerderij troffen agenten vier mensen aan van wie één zwaargewond, maar wel buiten levensgevaar.

Lees ook:

De aangespoelde maanvis. (foto: Zeezoogdieren.org)

Aangespoelde maanvis

Wandelaars hebben woensdag een dode maanvis aangetroffen bij de zeedijk in Colijnsplaat. Rond deze tijd van het jaar spoelt "er altijd wel een maanvis aan", volgens Jaap van der Hiele van Reddingsteam Zeedieren, maar is het bijzonder dat de vis in de Oosterschelde dreef.

Lees ook:

Zicht op kerncentrale Doel vanuit Rilland (foto: Omroep Zeeland)

Tihange en Doel

De Belgische toezichthouder op kerncentrales FANC is toch bereid Nederlandse Tweede Kamerleden te ontvangen. De Kamerleden maken zich zorgen over de verouderde Belgische kerncentrales bij Tihange en Doel, vlak over de Zeeuwse grens bij Nieuw-Namen. FANC heeft eerder geweigerd naar de Tweede Kamer te komen.

Lees ook:

Dok moet mee naar Vlissingen-Oost (foto: Omroep Zeeland)

Scheepswerf

De omwonenden van de scheepswerf Reimerswaal in Hansweert die al jaren procederen tegen de geluidsoverlast van de werf zijn 'euforisch' over de uitspraak van de Raad van State. Die oordeelde woensdag dat de gemeentes Reimerswaal en Kapelle opnieuw aan de slag moeten met de bestemmingsplannen voor de scheepswerf.

Lees ook:

Vissersvrouw kijkt over de mistige Westerschelde uit naar de terugkerende vissers. Groene boulevard (foto: Ljiljana Minic )

Het weer

Op de kortste dag van het jaar is er geen ruimte voor de zon. Door aanvoer van vochtige lucht is het zwaar bewolkt, nevelig en soms mistig. Bovendien kan er uit de bewolking soms wat lichte regen of motregen vallen. Er waait een zwakke westen- tot zuidwestenwind.

De lucht is niet alleen vochtig, maar ook zacht. Ondanks gebrek aan zon wordt het vanmiddag op de meeste plaatsen 10 graden. Normaal wordt het in deze fase van december een graad of 6.