Nieuw plan voor Euregiotuinen: 'We geloven erin'

"Het lijkt nu te lukken om iets leuks op te zetten in Oostburg. Daar ben ik blij mee", reageert wethouder Chris van de Vijver van de gemeente Sluis.

'We geloven gewoon in dit plan'

Mogelijk komt op het terrein ook ruimte om te overnachten, zegt de wethouder. "Stel dat daar een evenement is of een congres, dan is het mogelijk om daar te kunnen overnachten. Maar het is niet de bedoeling dat er continu vakantiegangers blijven slapen."

Inmiddels hebben vele plannen de revue gepasseerd voor het terrein, maar uiteindelijk liepen die op niets uit. Van de Vijver heeft in dit plan vertrouwen. "Om te beginnen heeft deze ondernemer bewezen dat hij iets in z'n mars heeft. Hij heeft al mooie projecten opgestart en tot een goed eind gebracht. En het is een soort familiebedrijf. Ze hebben heel goed nagedacht over wát ze willen en hoe ze dat gaan uitvoeren. We geloven er gewoon in."

Bijzondere sfeer

Op dit moment heerst er volgens de wethouder een bijzondere sfeer op het terrein van de Euregiotuinen. De ondernemer zou die sfeer willen behouden. "Het is iets aparts, iets sereens. Dan kun je wel wat activiteiten laten plaats vinden, maar de hoofdmoot van de sfeer daar is dat je je relaxt voelt."

Het duurt nog wel even voordat Parktuin Euregio daadwerkelijk opengaat. Eerst wordt er een intentie-overeenkomst getekend tussen de gemeente en de ondernemer. "Wellicht moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Nu heeft het alleen de bestemming 'tuinen', als je daar horeca wil moet je daarin iets veranderen. Dat heeft tijd nodig."

