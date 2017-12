Anne van Damme ontsteekt de Christmas Lights

Anne van Damme - Christmas Lights

In de tekst sluit Anne aan bij de mega-hit All I Want For Christmas Is You van Mariah Carey. Anne: "Het is zoals Mariah zei, het enige dat telt is jij en ik."

Anne van Damme komt uit Hulst. In 2016 studeerde ze af aan de Rockacademie in Tilburg. Als afstudeerproject verscheen haar EP June. Dit jaar maakte ze een clip voor haar nummer My Heart. Ook schreef ze het lied Je Laten Gaan, de titelsong van de documentaire Zoenoffer over de Hedwige polder, van Bo van Scheyen en Marjan van den Bos.