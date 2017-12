Fors meer banen en minder werklozen in Zeeland

Vacatures op de site van het UWV (foto: Omroep Zeeland)

Vorige maand waren er in Zeeland 6.100 mensen met een WW-uitkering ten opzichte van 7.500 een jaar eerder. De daling is ongeveer net zo sterk als in de rest van het land. Landelijk gezien heeft 3,8 procent van de beroepsbevolking een WW-uitkering. In Zeeland ligt dat percentage met 3,1 procent flink lager.

In de bouw

Vooral mensen in de bouw zitten minder in de WW. Het aantal bouwarbeiders dat een WW-uitkering heeft is met 26 procent afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Het gaat volgens het CBS vooral metselaars bouw- en werkplaatstimmermannen.

Het gaat volgens het dagelijks provinciebestuur sowieso goed met de Zeeuwse economie. Het afgelopen jaar kwamen er in Zeeland 2600 banen bij en is het aantal bedrijven toegenomen met 1.394. Dat meldt de provincie op basis van cijfers van de Regionale Informatiebank Bedrijven en Instellingen Zeeland (RIBIZ).

Voor het eerst in jaren

Die stijging van 2600 banen is een groei van 1,5 procent. Het totaal aantal banen in onze provincie bedraagt 180.000. Het is voor het eerst in jaren dat het aantal banen in Zeeland weer groeit.

De banenstijging is in de gemeenten Vlissingen en Reimerswaal het grootst, daar steeg dat aantal met respectievelijk 4,5 en 3,6 procent.

Banenstijging

In heel Zeeland was de banenstijging het grootst in de groot- en detailhandel, met een stijging van 800 banen. Daarna volgt zakelijke dienstverlening met 600 nieuwe banen. De gedeelde derde plaats is voor de bouw en het onderzoek, in die twee sectoren kwamen er 400 banen bij.

Minder goed ging het in de gezondheids- en welzijnszorg. Daar daalde het aantal banen met 400. Ook in de sector elektriciteitsproductie en -distributie ging het aantal banen omlaag, dat daalde met 200 banen.