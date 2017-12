Toch weer profkoers: 'Wielrennen en Zeeland horen bij elkaar'

"Er was niet veel hoop dat we terug zouden keren", zegt Bal. "Gelukkig hebben we dat toch voor elkaar gekregen, want wielrennen en Zeeland horen bij elkaar." Vanaf 1959 wordt de Ronde van Midden-Zeeland gehouden. In 1974 wordt dat een profwedstrijd. Vanaf dat jaar bezoekt het profpeloton, met uitzondering van 1979 (ook vanwege financiële problemen) elk jaar het Zeeuwse.

Het peloton van de Tacx Pro Classic op de Zwaaksedijk in Kwadendamme (foto: Renata Elenbaas)

Timo Roosen van LottoNL-Jumbo is de eerste winnaar van de Tacx Pro Classic. De toekomst van de Tacx Pro Classic ligt vast voor de komende twee jaar. En Bal denkt dat het daarbij niet blijft. "Hoofdsponsor Tacx was zo enthousiast, dat ik denk dat ze de optie van twee extra jaar wel gaan invullen." Daarin spelen wellicht ook de reacties van de renners een rol. "Het was een mooie wedstrijd, we hebben van de renners veel positieve reacties gekregen, ondanks dat er niet heel veel wind stond, hadden ze er toch van genoten", zegt Bal

Stemmen op mooiste sportmoment

Vanaf vrijdag 22 december kan er via de Facebook-pagina van Omroep Zeeland Sport gestemd worden op het beste de Zeeuwse sportmomenten. Bal vindt dat de terugkeer van een profkoers in Zeeland zeker de prijs verdiend. "Wij laten een groot gedeelte van Zeeland zien, de renners trekken van Middelburg naar Neeltje Jans. Ik denk ook dat het promotioneel een prachtplaatje is voor de provincie Zeeland."

Het eerste moment dat kans maakt om uitgeroepen te worden tot Zeeuws Sportmoment 2017 is de transfer van Rick van Drongelen naar HSV, ook Nancy van de Ven maakt kans op de titel en ook de strafschoppenreeks van Hoek tegen FC Lisse kan winnen. Vanaf vrijdag kan er gestemd worden.