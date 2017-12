Grootste zonnepark van Zeeland komt in Vlissingen-Oost

Zeeland Refinery (het voormalige Total) meldt trots dat het de eerste raffinaderij in Nederland is met een zo'n grootschalig project. Het park, zo groot is als 22 voetbalvelden, moet zo'n 25 jaar meegaan en kan op zonnige dagen Zeeland Refinery bijna een kwart van de benodigde energie leveren. Omgerekend zou je daarmee de helft van het aantal huishoudens (4300) in de gemeente Borsele van stroom kunnen voorzien.

Over half jaar in gebruik

In januari wordt met de aanleg begonnen. De ingebruikname staat op de rol voor juni 2018. "Vandaag is de kortste dag. Het zou mooi zijn als we het over een half jaar in gebruik kunnen nemen. Dan is er meer zon dan vandaag", vertelt directeur Tanneguy Descazeaud.

Zeeland Refinery bouwt grootste zonnepark van Zeeland

Volgens Descazeaud is dit een grote stap om duurzamer te gaan werken. "Het wordt één van de grootste industriële zonneparken van Nederland. Er is nog geen andere raffinaderij die dit heeft."

Zeeland Refinery wil graag duurzamer worden. Zo heeft het bedrijf afgelopen jaar geïnvesteerd in een samenwerking met COVRA en Martens Cleaning. Die bedrijven maken gebruik van restwarmte van de raffinaderij. Zo hoeven zij minder fossiele brandstoffen te gebruiken voor hun eigen processen en scheelt dat in het verbruik.

Nog groter zonnepark

Op een andere plek in Vlissingen-Oost wordt Zonnepark Scaldia aangelegd, dat wordt 43 hectare groot. Het park had er eigenlijk al moeten zijn, maar de bouw is vertraagd.

