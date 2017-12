Man van 27 uit Terneuzen vast voor gewapende overval, tweede verdachte spoorloos

Agenten zagen twee mannen uit de woning rennen (foto: HV Zeeland)

De 27-jarige verdachte is degene die gewond raakte, nadat de politie op de vluchtauto schoot. De man is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen en daarna naar het politiecellencomplex Torentijd in Middelburg gebracht. Hij wordt morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Het onderzoek van de politie is nog in volle gang. De politie weet inmiddels dat één van de bewoners rond 19.00 uur thuiskwam. Hij werd toen plotseling door twee mannen overvallen en geslagen. Hij raakte hierbij gewond.

Moeder en kinderen onder schot

In het huis bedreigden de overvallers met een vuurwapen de moeder van het gezin en haar twee minderjarige kinderen. Volgens de politie zag één van de slachtoffers kans om de politie te bellen.

Schoten tijdens vluchtpoging

De eerste politieauto was snel bij het huis, waarna de overvallers probeerden weg te komen in de auto van het gezin. Bij die vluchtpoging reed de auto in op de politiewagen. De agenten trokken daarop hun wapens en schoten op de vluchtauto. De 27-jarige man uit Terneuzen raakte toen gewond.

De politie heeft inmiddels meerdere verklaringen opgenomen. Ook is gisteravond in het huis en in de omgeving een sporenonderzoek gedaan. De politie vraagt mensen die meer weten over de tweede overvaller contact op te nemen.

