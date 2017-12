Deze zeelui zijn ver van huis tijdens de kerstdagen

Het Zeemanshuis in Vlissingen is elke avond geopend voor zeevarenden die in de haven van Vlissingen liggen. Zij kunnen contact opnemen met de organisatie en worden dan bij het schip opgehaald. In het Zeemanshuis kunnen ze internet kopen, zodat ze contact met thuis kunnen leggen. Maar er is ook tijd voor een drankje en een praatje met andere bemanningsleden en zeelieden.

Geen kerstdiner bij het Zeemanshuis

Tijdens de feestdagen is het Zeemanshuis ook geopend. Er is geen speciaal kerstdiner, omdat veel bemanningsleden niet van het schip kunnen of mogen "Er is wel een dienst in de kapel in het Zeemanshuis. We hebben ook kerstpakketten gemaakt voor bemanningsleden die op zee zitten tijdens de feestdagen. Daar zit wat lekkers in en een souvenir", zegt pastoor Pascal Handschin.

Asif Iqbal probeert samen met de pastoor internet op zijn telefoon te krijgen (foto: Omroep Zeeland)

De zeevarenden brengen de feestdagen dus ver van hun familie door. "Ik zit al veertien op zee en heb het al zeven of acht keer gemist. Het is echt jammer dat je niet bij familie kunt zijn, maar aan boord zijn we er ook voor elkaar", zegt Asif Iqbal. Romy Hobanil zit voor de eerste keer aan boord: "Het zou eenzaam moeten zijn en negatieve gevoelens op moeten roepen, maar ik heb hier zo lang op gewacht. En elke dag die voorbij is, is er weer één dichterbij mijn familie."

'Wij eten speenvarken'

Aan boord wordt meestal ook wel op een of andere manier kerst gevierd: "Het is een groot moment en dat willen we allemaal vieren, maar het werk gaat voor", zegt Iqbal. Toch wordt op sommige schepen extra aandacht besteed aan het eten: "Ik ben de kok aan boord en ik ga een speenvarken op Filipijnse wijze maken. Ik ga ervoor zorgen dat de mensen gelukkig zijn, dat de maag vol is en niet leeg", lacht Jimbert Barioga

Eenzaamheid is een belangrijk thema volgens de mensen die voor The Mission to Seafarers werken. "Kerst is heel belangrijk voor Fillipijnen. Ze willen graag bij hun familie zijn, maar kunnen dat niet. Dan kun je je snel eenzaam voelen", zegt pastoor Pascal Handschin. Rond de feestdagen praat hij tijdens scheepsbezoeken veel over eenzaamheid. "Dat speelt toch meer dan op andere dagen. Iedereen mist zijn familie en vrienden", zegt Handschin.

Vriendschappen aan boord

Natuurlijk ontstaan er ook vriendschappen aan boord. "Maar als je de enige bent van een bepaalde nationaliteit aan boord, dan kan dat wel eenzaam zijn", aldus de pastoor.