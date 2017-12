Demonstratie in Middelburg tegen erkenning Jeruzalem als hoofdstad

Het Damplein in Middelburg (foto: Pit Spielmann | Verzeeuwigd)

Organisator Ali al Hassaani uit Middelburg vreest dat het erkennen van Jeruzalem als hoofdstad van Israël het vredesproces verstoort. "Jeruzalem is van iedereen en niet alleen van Israël", reageert hij. "Dat geluid willen we ook hier laten horen. Wij demonstreren voor het vredesproces in het Midden-Oosten."

Honderd demonstranten

Al Hassaani hoopt dat er zeker honderd demonstranten naar de Dam komen. De gemeente Middelburg heeft aan omwonenden een brief gestuurd over de demonstratie. Die is van 14.00 tot 16.00 uur.

President Trump sprak begin deze maand uit dat hij Jeruzalem als hoofdstad van Israël erkent. Ook wil hij de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem verhuizen.