Frans Lievens naast theaterdirecteur nu ook producent

Het is een andere tak van sport

Lievens vindt het fantastisch om te doen. Het is namelijk een totaal andere tak van sport. "Vroeger was ik alleen facilitair bezig, maar in de afgelopen tijd kom ik steeds meer in aanmerking met podiumkunsten en ben ik besmet geraakt met het virus. En ga je er op een gegeven moment meer van maken dan alleen een bedrijfsmodelletje."

Frans Lievens is naast eigenaar van Studio A58 nu ook producent (foto: Omroep Zeeland)

Samenwerking met Peter Adriaanse

Lievens heeft voor deze familievoorstelling samengewerkt met Peter Adriaanse, voormalig artistiek leider van Theater Duinart. "Peter heeft veel ervaring met het maken van grote kerstproducties. En omdat hij niet meer werkzaam is bij Arduin heb ik hem gevraagd of hij deze voorstelling wilde regisseren."

Traditie in ere herstellen

De directeur van Zeelandtheaters liep al langer rond met het idee om een grote kerstproductie te maken. "Tijdens de feestdagen gebeurt er op theatergebied niet zo veel. En in Zeeland is genoeg talent aanwezig om iets moois te maken." Daarnaast wil hij hiermee een oude traditie in ere herstellen, want vroeger vond er in de schouwburg Middelburg ook regelmatig een kerstproductie plaats.

Creëren zit in ons bloed

Frans Lievens is trouwens niet de enige in de familie die producent is. Zijn broer Jan heeft vorig jaar de film 'Weg van jou" geproduceerd en dat was een succes. "Ik ben blij voor m'n broer dat de film zo goed is ontvangen bij het publiek. Maar wat ik zo leuk vind is dat we allebei bezig zijn om dingen te creëren. Tja, dat zit een beetje in ons bloed"

Wat wij doen is van een andere omvang en dus niet te vergelijken met wat Joop van de Ende allemaal heeft gerealiseerd." Frans Lievens - producent

De Zeeuwse Joop van de Ende

Dat Lievens in de wandelgangen nu al de Zeeuwse Joop van de Ende wordt genoemd, vindt hijzelf iets teveel eer. Joop van de Ende is een grote naam die zijn sporen inmiddels ruimschoots heeft verdiend. "Wat wij doen is van een andere omvang en dus niet te vergelijken met wat Joop van de Ende allemaal heeft gerealiseerd." Maar daarmee wil hij niet zeggen dat de inzet of passie niet overeenkomt. "Ik denk dat er wel bepaalde zaken zijn die ons allebei begeesteren"

Een scene uit de familie voorstelling Scrooge (foto: Omroep Zeeland)

Als het een succes is komt er een vervolg

In januari wordt deze productie uitgebreid geëvalueerd. Mocht nu blijken dat het een succes was, komt er wat Lievens betreft een vervolg. "We beginnen heel realistisch met één voorstelling per jaar en we gaan kijken hoe we dit verder kunnen professionaliseren."

Begin van een nieuwe carrière

Of dit het begin is van een nieuwe carrière als producent is Lievens duidelijk. "Het publiek is tegenwoordig veeleisend en de theatergezelschappen moeten kwaliteit bieden. Daar moet je dus als producent een evenwicht in zien te vinden." Hij gaat de komende periode kijken of dat erin zit. Zoniet, geen probleem. dan blijft hij het doen op een wat kleinere schaal.