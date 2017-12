Twee hardrijders betrapt op de Kijkuitstraat in Clinge

De snelheidsmeter in het dashboard van een auto (foto: Omroep Zeeland)

Gistermiddag zag een agent een auto met hoge snelheid over de Kijkuitstraat rijden en zette de achtervolging in. De auto reed 112 kilometer per uur waar je maar 60 kilometer per uur mag rijden. De bestuurder bleek een 19-jarige man uit Hulst. Hij mocht meteen zijn rijbewijs inleveren.

58 kilometer per uur te hard

Vanmorgen vroeg was een andere 19-jarige automobilist uit Hulst de klos. Hij reed 118 kilometer per uur, 58 kilometer per uur te hard dus. Ook deze beginnend bestuurder moest zijn rijbewijs inleveren.

De politie heeft nu aangekondigd dat op de Kijkuitstraat extra controles uitgevoerd worden naar aanleiding van deze twee betrapte snelheidsduivels.