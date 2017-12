Witpuntrifhaai in blijde verwachting van tweeling

Witpuntrifhaai (foto: Deltapark Neeltje Jans)

In het aquarium van Neeltje Jans zwemmen enkele witrifpunthaaien. Eén ervan, het vrouwtje Lax, trok een paar weken geleden de aandacht door spontaan te eten van kroppen sla, steeds dikker te worden en vaker dan normaal op de bodem te rusten. Omdat de haai niet lang daarvoor voor het oog van verzorgers en bezoekers had gepaard rees het vermoeden van een zwangerschap.

Het complete team verzorgers was vervolgens druk bezig met de voorbereiding om de witpuntrifhaai te vangen zonder het dier al te veel stress te bezorgen en over te brengen naar een apart bad. Daar is de dierenarts erin geslaagd een echografie te maken.

Echo van witpuntrifhaai (foto: Deltapark Neeltje Jans)

Op de echo is volgens Deltapark Neeltje Jans duidelijk te zien dat twee hartjes kloppen. Wanneer de tweeling zal geboren is nog niet helemaal duidelijk, waarschijnlijk komend voorjaar.

Witpuntrifhaaien hebben een zwangerschapsduur van 10 tot 13 maanden. De witpuntrif haai is levendbarend. De 1 tot max. 6 jongen worden ongeveer een jaar lang in de baarmoeder via een navelstreng gevoed. Wereldwijd zijn tot nu toe maar 4 geboortes van een witpuntrifhaai in aquaria bekend.

Zodra de kleintjes zijn geboren wordt de moeder teruggezet in het grote aquarium. Dat is om te voorkomen dat ze haar eigen jongen opeet. De kleine haaitjes hebben hun moeder bovendien niet nodig. Bij de geboorte zijn ze al direct zelfstandige kopietjes van hun ouders.