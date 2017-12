Skelet van middeleeuwse jongen gevonden in Hulst

De middeleeuwse havenmuur is zichtbaar (foto: Gemeente Hulst)

De opgravingen bij de kruising van de Overdamstraat en de Frans van Waesberghestraat zijn onderdeel van de aanleg van een parkeerkelder. De archeologen zijn daar sinds 27 november bezig met het in kaart brengen van de vondsten en ze ronden naar verwachting hun werk morgen af.

Het skelet van de 15-jarige jongen is al weggehaald en het wordt de komende tijd nader onderzocht. Eerder werden al bij de opgravingen resten van de oude haven van Hulst gevonden, die bestonden uit onder meer een houten beschoeiing die dateerde uit de 12e of de 13e eeuw.

Archeologisch rapport

De archeologen hebben bij de opgravingen ook scherven van allerlei soorten aardewerk, resten van leren voorwerpen, zoals schoenen en paardentuig, munten, pelgrimsinsignes en kanonkogels aangetroffen. Van alle vondsten worden foto's gemaakt voor in het archeologisch rapport en ze worden ook gearchiveerd in het archeologisch depot in Hulst.

Hulst opgravingen (foto: Omroep Zeeland)

Vervolgens wordt gekeken of de stukken museumwaardig zijn. Zo niet dan blijven ze in het depot liggen. Van de archeologische vondsten, zoals de resten van de oude haven, wordt niks bewaard. Alleen de foto's herinneren straks nog aan de middeleeuwse kademuren die werden blootgelegd.

Verbolgen reactie

Niet iedereen is er blij mee dat de resten van de oude haven plaats moeten maken voor een parkeerkelder. Zo plaatste een hobbyarcheoloog eerder al een verbolgen reactie onder een bericht op Facebook over de vondst van de havenresten.

"Wij als metaaldetectorhobbyisten mogen niet zoeken en jullie maken middeleeuwse vondsten kapot voor vijftien parkeerplaatsen. Bah, wat een stelletje...", schreef hij onder de Facebookpost van de gemeente Hulst.

Resten gevonden van een schoenmakerij (foto: facebook: Gemeente Hulst)

Op de plek van de oude haven komt een nieuw gebouw, dat de naam Residentie Gravenhof krijgt. In dat gebouw komen commerciële ruimten, twaalf appartementen, twee stadswoningen en dus die ondergrondse parkeerkelder.

Lees ook: