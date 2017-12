Deel dit artikel:











Bevrijdingsmuseum eert oud-verzetsstrijder Jaap Rus

Het is wat hem betreft niet nodig om hem te eren. Toch vind oud-verzetsstrijder Jaap Rus (94) uit Vlissingen het geweldig dat het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp dat toch heeft gedaan. Hij werd meegenomen naar de theatervoorstelling Soldaat van Oranje, over het verzet in de Tweede Wereldoorlog.

Jaap Rus bij de legerjeep (foto: Bevrijdingsmuseum) "Als ik te maken krijg met iets uit het verzet, komen er emoties los. Ik denk dat ik meer dan een ander de musical heb ondergaan. Genoten, maar ook ondergaan", zei Rus in Zeeland wordt wakker op de radio. 'Als ik te maken krijg met iets uit het verzet, gaan er emoties los' Rus werd in een oude legerjeep bij het theater afgezet. "Dat ding, daar stap je niet in, maar die moet je bestijgen. Mijn 94-jarige benen hadden daar enigszins moeite mee." De voorstelling was op sommige momenten emotioneel voor de oud-verzetsstrijder. Hij herkende onder meer de gevaarlijke toestanden waarin de hoofdpersoon in de musical Erik Hazelhoff ook in terechtkwam. "Als ik te maken krijg met iets uit het verzet, komen er emoties los."