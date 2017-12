Deel dit artikel:











In de cel tijdens de feestdagen: 'Het zijn extra zware dagen'

Terwijl de meeste mensen plannen maken om de kerstdagen met familie of vrienden door te brengen, zijn er ook een heleboel mensen die niet bij hun geliefden kunnen zijn. Mensen die opgesloten zitten bijvoorbeeld. Dat zijn in PI Torentijd in Middelburg dit jaar zo'n 170 gedetineerden.

Mohammed is één van de 170 gedetineerden die de kerst zonder familie door moet brengen. "Het is heel vervelend om niet thuis te zijn. Ik zou natuurlijk ook liever bij mijn familie en kinderen zijn, maar helaas is het dit jaar niet zo." Iedereen is wat prikkelbaarder Voor de tweede keer zit Mohammed met de feestdagen in de gevangenis. Hij merkt aan de andere gedetineerden dat ze op die dagen allemaal wat prikkelbaarder zijn: "Iedereen mist zijn familie. Het is moeilijk om zonder hen te zijn." Gedetineerde wordt naar zijn cel gebracht (foto: Omroep Zeeland) Leon Nieuwenhuize werkt al 24 jaar bij de gevangenis. Hij heeft al heel wat kerstdagen doorgebracht met mensen die iets op hun kerfstok hebben. "Dat moet je, net zoals op alle andere dagen, naar de achtergrond zetten. Je werkt met deze mensen en probeert er samen het beste van te maken." Om vijf uur wens ik ze een goede avond. Ik kan naar mijn familie en vrienden, zij zitten alleen op hun cel."" Leon Nieuwenhuize - Penitentiair Inrichtingswerker De feestdagen zijn ook voor de medewerkers bijzondere dagen om te werken. Als om vijf uur de celdeuren op slot gaan denken de penitentiaire inrichtingswerkers nog wel een keer extra aan de gedetineerden. "Het geeft toch een extra dimensie. Je wenst ze een goede avond, maar weet dat onze avonden heel erg verschillen. Ik zit gezellig bij vrienden en familie en zij zitten alleen op hun cel", zegt Leon Nieuwenhuize. 'We proberen er samen iets van te maken' Overdag worden er tijdens de feestdagen wat extra activiteiten georganiseerd voor de gevangenen. Eventueel bezoek van familie dat gepland staat, gaat ook door. "We proberen er met z'n allen wat van te maken", zegt Nieuwenhuize.