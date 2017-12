Eline is blij met splitsing DELTA NV, 'Daardoor masseer ik nu!'

Eline Dominicus werkte bijna veertien jaar bij het voormalige DELTA NV. In 2016 wordt ze bij een reorganisatie boventallig verklaard. Ze zag het aankomen en begon na te denken over wat ze dan moest gaan doen. Ze besloot om haar droom te verwezenlijken. Maar toen ze begin dit jaar teruggevraagd werd voor een administratieve functie zei ze er ja op. Ondertussen begon ze ook te werken aan haar eigen massagepraktijk.

Een reorganisatie geeft toch onzekerheid. Dat heb ik nu niet meer. Heerlijk!" Eline Dominicus

Na de definitieve splitsing van het bedrijf dit jaar en opnieuw verlies van haar baan, was het voor Eline glashelder. Geen administratief werk meer, maar masseren "Het geeft zo enorm veel voldoening. Je betekent echt iets voor iemand anders. Het is interactiever en met alle respect naar het vorige werk; dat was toch alleen maar iets op papier."

'Veel leuker'

Eigen baas zijn en een eigen zaak. Voor Dominicus is het een droom die is uitgekomen. "Heel anders ja en veel leuker.'' En ze heeft niet meer die zorgen die ze bij DELTA had. Wel andere, geeft ze toe. "Maar bijvoorbeeld een reorganisatie dat geeft toch onzekerheid. Dat heb ik nu niet meer en dat is heerlijk!"

Hoewel het allemaal fantastisch klinkt zit er wel een keerzijde aan de nieuwe baan. Fulltime werken zit er namelijk niet meer in. "Dat wordt lastig want lichamelijk is het nogal zwaar. Maar misschien dat ik op termijn er nog in ga onderwijzen al heb ik daar nu nog geen plannen voor."

