Edith van der Reijden nieuwe brandweercommandant

Zeeland krijgt een vrouwelijke brandweercommandant. Veiligheidsregio Zeeland is vanmiddag akkoord gegaan met de benoeming van Edith van der Reijden (52) per 1 maart 2018 tot commandant en bestuurssecretaris.

Van der Reijden, opvolgster van waarnemer Elie van Strien, kwam vanmiddag kennismaken. Ze vertelde dat ze heel graag naar Zeeland komt omdat ze "een langdurige liefde" koestert voor deze provincie. Die liefde is ontstaan tijdens vele vakanties. Professioneel waardeert de nieuwe commandant vooral de afwisseling die de regio biedt: van industrie tot landbouw, en van kerncentrale tot recreatie.

Edith van der Reijden is gespecialiseerd in crisismanagement. Ze deed veel ervaring op bij veiligheidsregio's, waterschappen en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Buiten Zeeland

Van der Reijden woont in Zwijndrecht en blijft daar ook. Daarin is ze hetzelfde als de onlangs aangestelde nieuwe politiechef Hanneke Ekelmans. Die blijft ondanks haar aanstelling in Scheveningen wonen.

