Muzikale kerstwens van trompettist Rik Mol

De Zeeuwse trompettist Rik Mol heeft een kerstclip uitgebracht. Het gaat om een cover van de klassieker Have Yourself A Merry Little Christmas. De productie kwam tot stand in samenwerking met Dutchflower en Rob van Bavel. De single maakt deel uit van een serie van covers, die Rik zijn 'guilty pleasures' noemt.

Rik Mol - Have Yourself A Merry Little Christmas Rik Mol heeft een jaar met veel hoogtepunten achter de rug. In de zomer deed hij mee aan tv-programma De Nieuwe Stradivarius. Daarin bouwde hij onder begeleiding zijn eigen trompet. Kort daarna verscheen zijn single The Resident. In september tekende hij een platencontract bij Universal Music Group. Op dat label zal nieuw werk worden uitgebracht onder zijn artiestennaam Ryan Ricks. 211506 Rik Rik Mol tekent onder artiestennaam Ryan Ricks platendeal met Universal Music (foto: Sander Baks)