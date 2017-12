De laatste week van 2017: films, documentaires en speciale programma's bij Omroep Zeeland

In de laatste week van 2017 moet je bij Omroep Zeeland zijn voor films, documentaires en speciale programma's over en door Zeeuwen. We hebben alles voor je op een rijtje gezet.

Eindejaarsprogrammering 2017

datum tijd uitzending zaterdag 23 december 20.10 uur & 22.10 uur Registratie Freek de Jonge - Ben ik een Zeeuw? zondag 24 december 20.30 uur & 22.00 uur Freeks Nederland maandag 25 december 20.30 uur & 22.00 uur Documentaire Gevangen Licht 17.10 uur Korte film Stiklief dinsdag 26 december 20.30 uur & 22.00 uur Documentaire BR-43 17.10 uur Registratie Danny Vera in Concert woensdag 27 december 20.30 uur & 22.00 uur Documentaire Vakantie voor iedereen donderdag 28 december 20.30 uur & 22.00 uur Documentaire Zeeuws-Vlaanderen, op de grens van land en water

vrijdag 29 december 20.30 uur & 22.00 uur Documentaire Alles Beweegt 17.10 uur Zeeuwse Eindejaarsquiz zaterdag 30 december 20.30 uur & 22.00 uur Documentaire De Schelde: vergeten trots zondag 31 december 20.30 uur & 22.00 uur Documentaire Middelburg 800 17.00 uur, 19.00 uur &

23.00 uur Zeeuwse Eindejaarsquiz 00.00 uur Vestrock Compilatie maandag 1 januari 18.10 uur Registratie Danny Vera in Concert 20.10 uur & 22.10 uur Registratie Freek de Jonge

Freek's weekend

Het weekend van 23 en 24 december staat in het teken van Freek de Jonge. Met op zaterdag 23 december een registratie van 'Ben ik een Zeeuw' die de cabaretier op donderdag 2 november in Rilland gaf. Op zondag 24 december wordt 'Freeks Nederland' uitgezonden. Een documentaire waarin Freek de Jonge op zoek gaat naar zijn Zeeuwse roots.

Zaterdag 23 december om 20.10 uur & 22.10 uur - Registratie 'Ben ik een Zeeuw'

Zondag 24 december 20.30 uur & 22.00 uur - Freeks Nederland

Gevangen Licht van Rebecca van Wittene

Een zoektocht van kunstenaar Loek Grootjans naar Zeeuwse licht van Piet Mondriaan. Documentairemaker Rebecca van Wittene volgt de kunstenaar in zijn zoektocht.

Maandag 25 december 20.30 uur & 22.00 uur

Stiklief van Bo van Scheyen

In deze korte film van Bo van Scheyen denkt een kleindochter terug aan de verhalen van haar overleden oma en haar Zeeuwse klederdracht.

Maandag 25 december vanaf 17.10 uur elk uur herhaald.

BR-43 van Jeannice Adriaansens

Deze film van Jeannice Adriaansens laat de teloorgang van het eens zo rijke vissersdorp Breskens zien aan de hand van de laatste reis van de 'Breskens 43'. De film ging dit jaar in premiere tijdens Film by the Sea.

Dinsdag 26 december om 17.10 uur, 20.30 uur en 22.00 uur.

Danny Vera in Concert

Een registratie van het exclusieve optreden dat Danny Vera op 10 december in de Oostkerk gaf voor de kijkers en luisteraars van Omroep Zeeland.

Dinsdag 26 december om 18.10 uur, elk uur herhaald.

Maandag 1 januari om 18.10 uur, elk uur herhaald.

Vakantie voor iedereen van Mark Koster

De vluchtelingencrisis in de zomer van 2016 had grote impact op vakantiepark Marina Beach in Hoek. Vakantiegangers kwamen daar direct in contact met asielzoekers, omdat de blauwe stacaravans dienden als noodopvang voor 500 vluchtelingen. De documentaire laat zien hoe vakantiegangers en asielzoekers samenwerken.

Woensdag 27 december om 20.30 uur en 22.00 uur.

Zeeuws-Vlaanderen, op de grens van land en water van Leen Muller

Een film van Leen Muller over de waterkant van Zeeuws-Vlaanderen tussen Doel en Knokke. De film ging dit jaar in première tijdens hete Filmfestival Zeeuws-Vlaanderen.

Donderdag 28 december om 20.30 uur & 22.00 uur.

Alles Beweegt van Andras Hamelberg en Bruno Doedens

Eeuwenlang vocht Nederland tegen de zee. Dijken, nog meer dijken, Deltawerken. Nu vechten we niet langer tegen de natuur, maar bewegen we met haar mee. De film 'Alles Beweegt' laat zien dat het nog mooier en nuttiger kan als we niet alleen meebewegen, maar leren om te dansen met de natuur. De titelsong werd geschreven door Bløf. De film ging dit jaar in première tijdens Film by the Sea.

Vrijdag 29 december om 20.30 uur & 22.00 uur.

Zeeuwse Eindejaarsquiz

Weet jij nog wat er dit jaar tot twee keer toe misging in het Nauw van Bath? Of waar de eerste Zeeuwse hoornaar werd gespot? Tijd om je kennis te testen van het afgelopen Zeeuwse jaar met de Eindejaarsquiz van Omroep Zeeland! Bekende Zeeuwen als zangeres Isabel Provoost, gedeputeerde Ben de Reu, columnist Maan Leo en acteur Bram Kwekkeboom gaan de strijd aan.

Vrijdag 29 december om 18.10 uur (elk uur herhaald).

Zondag 31 december 17.00 uur, 19.00 uur & 23.00 uur.

De Schelde: vergeten trots van Margot Schotel

De documentaire vertelt de geschiedenis van de Scheldewerf in Vlissingen en laat oud-medewerkers aan het woord.

Zaterdag 30 december 20.30 uur & 22.00 uur.

Middelburg 800 van Klaas van de Ketterij

Middelburg vierde dit jaar dat het al 800 jaar stadsrechten heeft. Presentator Perter Sijnke neemt de kijker mee door de geschiedenis van de provinciehoofdstad.

Zondag 31 december 20.30 uur & 22.00 uur.

Vestrock Compilatie

Luidt het nieuwe jaar in met de optredens van Vestrock 2017.

Zondag 31 december om 00.00 uur.