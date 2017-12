"Een mooier kerstverhaal dan 'Scrooge' is er bijna niet."

De voorstelling is gebaseerd op het beroemde boek 'A Christmas Carol' van Charles Dickens en gaat over de oude vrek Scrooge die een hekel heeft aan kerst en alles wat er mee te maken heeft. Volgens Adriaanse is dit verhaal uitermate geschikt voor een voorstelling. "Een mooier kerstverhaal is er bijna niet. Iedereen kent het en er zit een moraal in het verhaal."

Met 30 graden naar de film Scrooge kijken is best vreemd

Toen Adriaanse van 't voorjaar werd gevraagd om deze productie te regisseren heeft hij bijna alle versies, die er in de loop der jaren zijn gemaakt van dit kerstverhaal, bekeken en gelezen. "Ik lag op het strand via m'n Ipad naar de film Scrooge te kijken. En ik moet zeggen, bij 30 graden is dat best een beetje vreemd." Hij heeft uiteindelijk gekozen om het originele verhaal van Charles Dickens als uitgangspunt te gebruiken.

Ik heb het originele verhaal van Charles Dickens gebruikt als uitgangspunt om de sfeer van de voorstelling te benadrukken." Peter Adriaanse - regisseur

In Scrooge worden verschillende disciplines gecombineerd

Adriaanse heeft van het verhaal een eigen bewerking gemaakt. "In de wetenschap dat de voorstelling in een grote zaal gespeeld gaat worden, heb ik er een koor en een ballet aan toegevoegd. Verschillende disciplines worden hierdoor gecombineerd." Het koor staat onder leiding van Moritz Benschop en Joke Louwerse van Dance Center Dazzle is verantwoordelijk voor alle choreografieën in de voorstelling. "Als je daar de decorbouwers, technici, grime, etc. bij optelt kom je op zo'n 70 mensen die betrokken zijn bij deze productie."

Een scene uit de familievoorstelling Scrooge (foto: Omroep Zeeland)

Geen doorstart van theater Duinart

Het is volgens Adriaanse geen doorstart van theater Duinart. De vaste kern is gebleven, maar worden aangevuld met veel nieuwe spelers. "En als je daar dan ook het ballet en het koor bij optelt, dan krijg je een compleet nieuw gezelschap." Ook doen er weer een paar spelers mee met een verstandelijke beperking. "Deze stonden op de stoep en wilden graag meedoen. Ik heb daar twintig jaar mee gewerkt, dus vond sowieso dat ze in deze voorstelling een plek moesten krijgen."

De voorstellingen zijn op dinsdag 26 december om drie uur, woensdag 27, donderdag 28 en vrijdag 29 december om acht uur.