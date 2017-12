Deel dit artikel:











'Koop geen Concert at SEA-kaarten via Marktplaats'

"Met kaartjes die op Marktplaats zijn gekocht, kom je het festivalterrein niet op." Directeur Lesley Grieten van festival Concert at SEA waarschuwt mensen om geen kaarten die aangeboden worden via Marktplaats te kopen. Dat gebeurt al veelvuldig, nu het festival op de Brouwersdam grotendeels is uitverkocht.

Kaarten voor Concert at SEA aangeboden op Marktplaats (foto: Marktplaats) Bij Omroep Zeeland kwamen meerdere klachten binnen van mensen die zich hadden aangemeld bij de pre-registratie. De organisatie probeerde met kaartjeskopers die zich vooraf registreerden zwarthandel tegen te gaan. Grieten beaamt dat het niet helemaal is gelukt. "We kunnen het niet tegenhouden. Er zijn altijd mensen die gekochte kaartjes via Marktplaats proberen te verkopen. Ik kan mensen alleen maar adviseren om zich niet op te laten lichten." Tegenhouden Volgens Grieten worden mensen met illegaal verkregen kaarten tegengehouden. "Kaartjes moeten worden gepersonaliseerd. Dat kan alleen door de koper gedaan worden." Voor het festival van komend jaar zijn alleen nog kaarten voor de donderdagavond te koop. Concert at SEA wordt gehouden op 28, 29 en 30 juni. Lees ook: Concert at Sea bijna uitverkocht