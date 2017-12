Omroep Zeeland best beluisterde zender

Nick en Simon bij Omroep Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Volgens hoofdredacteur Edwin de Kort zijn er de afgelopen jaren bij de radiozender flinke wijzigingen doorgevoerd en werpt dat nu zijn vruchten af. Omroep Zeeland scoort goed in vergelijking met andere regionale omroepen. "We staan in de landelijke lijst op de tweede plaats", zegt De Kort.

Bereik

Omroep Zeeland radio, tv en online heeft het afgelopen jaar meer mensen bereikt. De wekelijkse kijktijd naar de televisiezender van Omroep Zeeland is ten opzichte van afgelopen jaar toegenomen met achttien procent. Wekelijks wordt ruim twee derde van alle Zeeuwen bereikt. Daarmee speelt de omroep een belangrijke rol in het informeren van de Zeeuwen en het versterken van de Zeeuwse identiteit.

Televisie populairst

Televisie is bij Zeeuwen nog altijd het populairste mediakanaal. Uit onderzoek van Motivaction blijkt dat de meesten met een gewone televisie kijken. Het uitgesteld kijken en streamen neemt vooral bij jongeren toe. Ook radio luisteren wordt het meest gedaan via de traditionele radio, al luisteren mensen steeds meer via internet.