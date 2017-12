Deel dit artikel:











Scheldeprijs 130 kilometer door Zeeland

De wielerwedstrijd Scheldeprijs gaat volgend jaar door de Westerscheldetunnel, over Zuid-Beveland, Walcheren en Noord-Beveland. Het parcours van de wielerklassieker is vandaag bekendgemaakt. De Scheldeprijs start voor het eerst in de geschiedenis in Terneuzen.

Het parcours van de Scheldeprijs (foto: Organisatie Scheldeprijs) Na de start gaan de renners door de Westerscheldetunnel. Over Zuid-Beveland rijden de renners naar Middelburg, waarna ze bij Vrouwenpolder de Zeeuwse kust bereiken. Na een stuk over Noord-Beveland gaan de renners richting Kattendijksedijk, gevolgd door passages door Wemeldinge en Yerseke. Net na Bath verlaat het peloton de provincie. De renners hebben dan bijna 130 kilometer door Zeeland gereden. De finish is na 200 kilometer in Schoten, vlakbij Antwerpen. De Scheldeprijs stond voorheen bekend als het officieuze wereldkampioenschap voor sprinters. Marcel Kittel, Alexander Kristoff en Tom Boonen zijn bekende oud-winnaars. De organisatie hoopt met de lange passage door Zeeland op een andere wedstrijd. Wind Koersdirecteur Ronald de Witte hoopt op wind in de Zeeuwse polders: "De wind komt hier werkelijk van alle kanten waardoor de grote groep haast zeker in waaiers zal uiteenvallen." De Scheldeprijs is op woensdag 4 april volgend jaar. Lees ook: Scheldeprijs naar Terneuzen

