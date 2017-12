SGP-ChristenUnie wil Goes rookvrij maken

Heijboer wil Goes rookvrij maken (foto: SGP-ChristenUnie)

Het project Rookvrije Generatie is een initiatief van de Hartstichting, KWF en het Longfonds. Het initiatief stelt zich ten doel het rookvrij opgroeien vanzelfsprekend te maken, zodat kinderen niet langer verleid worden te gaan roken en ook niet meer meeroken. Vijftien gemeenten zijn al aangesloten bij het project. Goes zou de eerste Zeeuwse gemeente zijn.

Heijboer: "Wij willen naar een situatie waarin het niet meer vanzelfsprekend is dat kinderen volwassenen zien roken. Dan wordt de kans dat zij later verslaafd raken en daarnaast mogelijk ernstige ziektes krijgen, veel kleiner." Wethouder André van der Reest is enthousiast over het voorstel van SGP-ChristenUnie.