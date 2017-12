Deel dit artikel:











Bestuurder onwel, auto in sloot

Een automobilist is donderdagavond gewond geraakt bij een ongeval aan de Oudeweg in Zierikzee. De bestuurder werd onwel waarna de auto ondersteboven in een sloot naast de weg terecht kwam.

Bestuurder wordt onwel en belandt met wagen in sloot (foto: Omroep Zeeland) De hulpdiensten rukten rond 20.10 uur met spoed uit voor het ongeluk. De brandweer kwam ter plekke met een tankautospuit en een hulpverleningsvoertuig. Ook een ambulance werd ingezet. Een opgeroepen traumateam is niet meer ter plaatse gekomen. Naar het ziekenhuis Het slachtoffer is volgens de politie met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft de auto uit de sloot getakeld waarna deze is afgevoerd door een bergingsbedrijf.