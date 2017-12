Raad Vlissingen 'eindelijk' akkoord met volgende stap Nollebos

raadsvergadering Vlissingen (foto: Omroep Zeeland )

De gemeenteraad ging gisteravond met een ruime meerderheid akkoord met de zogenoemde zoeklocaties voor de gewenste uitbreidingen. VVD, PvdA, GroenLinks, POV, Lijst Reijnierse en SGP stemden tegen.

Het college heeft het afgelopen half jaar onderzoek laten doen naar twee locaties in het Nollebos waar de sauna en de Kanovijver hun gewenste uitbreiding zouden kunnen realiseren.

Volgens het college van B&W zijn er geen bezwaren naar voren gekomen uit het eerste onderzoek. Als locatie voor de sauna is het terrein naast het huidige saunacomplex op het oog.

In het groen gearceerde gebied mag de sauna uitbreiden, volgens het voorstel van het college van B&W (foto: Gemeente Vlissingen)

Voor de kanovijver was de parkeerplaats naast de oprit naar Boulevard Evertsen in beeld. Maar uit nader onderzoek bleek die locatie toch niet geschikt is, omdat die te dicht tegen de zeewering zou liggen. En daar mag niet gebouwd worden.

Een voorstel van het CDA, om de huidige locatie van de Kanovijver aan te wijzen voor uitbreiding, kon uiteindelijk rekenen op een meerderheid.

De eerder voorgestelde locatie van de kanovijver is volgens het college van B&W niet haalbaar (foto: Gemeente Vlissingen)

Met het aannemen van het voorstel kunnen er volgens wethouder De Jonge eindelijk stappen worden gezet. Het belangrijkste argument dat hij daar bij gebruikt is dat er nu "eindelijk duidelijkheid is voor de ondernemers". Nu de locaties zijn vastgesteld waarbinnen de nieuwbouwplannen moeten worden gerealiseerd, kunnen er eisen gesteld worden waar de nieuwbouw aan moet voldoen.

De oppositie verweet het college weinig transparant te zijn in hun handelswijze rondom het Nollenbos. Een groot deel van de oppositie verweet de wethouder daarnaast dat hij schetsen en ontwerpen van de nieuwbouwplannen wel zou hebben gedeeld met de coalitiepartijen maar niet met hen. Een beschuldiging die de wethouder en coalitiepartijen fel tegenspraken.

Dat weerwoord kon de VVD, PvdA, GroenLinks, POV, Lijst Reijnierse en SGP er niet van weerhouden met een motie van afkeuring te komen. Die motie haalde het uiteindelijk niet.

'Deel van de raad heeft een gebrek aan zelfvertrouwen'

Dat er veel wantrouwen heerst onder de raadsleden valt wethouder De Jong niet te verwijten, vindt hij zelf. "Volgens mij heeft een deel van de raad vooral een gebrek aan zelfvertrouwen. Want ze stellen steeds de door de raad genomen besluiten ter discussie. Een teken dat ze zichzelf vooral ter discussie stellen." En daar kan hij niks aan doen, zegt hij: "Het is niet aan mij. Een deel van de raad moet werken aan het zelfvertrouwen."

